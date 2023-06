Il ricordo di Raffaella Carrà: oggi avrebbe compiuto 80 anni

Il 18 giugno del 1943 nasceva a Bologna Raffaella Maria Roberta Pelloni, nota con il nome di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio del 2021. Padre emiliano, madre romagnola e una lunga carriera nel mondo della musica e televisione: dagli anni Sessanta in poi, la Carrà è diventata il volto più conosciuto del piccolo schermo, travalicando i confini dell’Italia e diventando famosa anche nel resto del mondo. In Spagna, ad esempio, Raffaella Carrà era una vera e propria icona, conquistando gli spagnoli con le sue hit da milioni di dischi venduti.

Gli omaggi

E proprio dalla Spagna arriva la notizia di un musical a lei dedicato: si chiamerà Bailo Bailo ed è stato presentato a Madrid la scorsa settimana dalla produttrice Valeria Arzenton. Ma non è l’unico omaggio dedicato alla soubrette bolognese: sugli enormi schermi pubblicitari di Time Square, a New York, proprio in questi giorni appare in posa una giovanissima Raffaella Carrà. La scelta è ad opera di Spotify, la nota piattaforma di streaming musicale, che l’ha scelta come volto per Spotify Equal, un’iniziativa che promuove l’uguaglianza di genere nella musica.

In Italia: da oggi, domenica 18 giugno, e per i prossimi quattro giorni, il canale televisivo Rai Storia le dedicherà una speciale programmazione, dal periodo di Canzonissima in bianco e nero fino ai giorni più recenti, mentre Tiziano Ferro, nel suo concerto di Torino di sabato 17 giugno, ha ricordato Raffaella Carrà prima di cantare il suo successo E Raffaella è mia: “Quando mi hanno detto che eri andata via ho passato una settimana in ginocchio – la dedica del cantautore -. Non riuscivo a scrivere, non riuscivo a parlare". Ma poi, ha aggiunto, "in sogno mi hai sorriso e accarezzato. E mi hai insegnato una grande lezione. L'addio non conta quando la storia che hai scritto è rimasta nel sangue di chi ti ama. Te ne sei andata senza disturbare, senza svendere il tuo valore, svilire la tua aura di regina di sempre - ha concluso Ferro -, una lezione di vita che non dimenticherò mai".

E ancora: il prossimo 6 luglio, nelle sale italiane, sbarcherà il film Raffa (diretto da Daniele Lucchetti, scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio), mentre dal 23 giugno, al Museo Civico di Bari, ci sarà una mostra a lei dedicata che si intitola Raffaella icona dell’arte. Infine, il prossimo settembre, al Teatro Donizetti di Bergamo debutterà l’opera Raffa in the sky.

Da 'Tempo di danza' a 'A raccontare comincia tu', 60 anni di televisione

Debutta in televisione al fianco di Lelio Luttazzi, nel 1961, con 'Tempo di danza' al quale segue qualche anno dopo la commedia musicale 'Scaramouche', ma il successo arriva nel 1970 con 'Canzonissima'. Fu così che la Carrà divenne la prima showgirl del piccolo schermo in bianco e nero. Notevole successo ottenne nel 1984 con 'Pronto, Raffaella', che raggiunse ascolti straordinari. Conduttrice di 'Domenica in' (1986) sempre per la Rai, nel 1987 passò per un breve periodo a Canale 5, per poi tornare nel 1991 a Raiuno con la trasmissione 'Fantastico 12'. Dopo una parentesi di quattro anni a Madrid, dove portò il programma 'Hola Raffaella' per la televisione spagnola, è rientrata in Italia nel 1995 riproponendosi con successo in 'Carramba! Che sorpresa' (1995-97 e 2002), trasmissione ispirata al varietà britannico 'Surprise, surprise'. Ha quindi continuato a raccogliere consensi presentando 'Carramba! Che fortuna' (1998-2000 e 2008) e 'Segreti e... bugie' (1999), sempre su Raiuno. Nel 2001 ha condotto il Festival di Sanremo, nel 2004 il programma 'Sogni', mentre dedicato alle adozioni a distanza è stato 'Amore' del 2006. Nel 2007 è uscito 'Raffica Carrà', raccolta videomusicale delle numerose sigle televisive che ha interpretato. Nel 2013 è tornata sul piccolo schermo su Raidue come coach del talent show 'The Voice of Italy' ed è uscito il suo ultimo album 'Replay'. Nel 2015 ha condotto su Raiuno il talent show 'Forte forte forte' e ha interrotto la sua partecipazione a 'The Voice of Italy', ripresa l'anno successivo. Del 2019 è il suo ultimo programma 'A raccontare comincia tu' su Raitre.