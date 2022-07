In viaggio a 15 anni (con uno sconosciuto) per andare dalla madre: lei però non ne sapeva nulla | VIDEO

Quando ha saputo che la madre non era lì ad attenderla e che non era nemmeno a conoscenza del suo viaggio, la ragazzina ha cominciato a singhiozzare. Questo l'epilogo di una vicenda dai contorni ancora poco chiari, ma che ha prodotto l'arresto e la traduzione in carcere del presunto accompagnatore della ragazzina, un 31enne cittadino del Burkina Faso nato in Costa D'Avorio. L'ipotesi è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei confronti di un minorenne.

L'indagine-lampo è stata condotta da parte della polizia aeroportuale di Bologna, sotto il coordinamento del dirigente ad interim Eleonora Nicoli. Non si conoscono ancora le motivazioni dietro all'accaduto -se un tentativo di immigrazione consapevole naufragato oppure una ben più nefasta tratta di minore- ma sta di fatto che i documenti si sono scoperti non in regola, ma questo solo dopo e grazie a una molteplicità di controlli incrociati.

Scoperto solo dopo un controllo approfondito

Impeccabili infatti a prima vista i documenti allegati dall'uomo per giustificare il viaggio con una minore non imparentata. Oltre al di lei passaporto, il 31enne aveva presentato anche altri documenti, tra i quali anche una delega dei presunti genitori all'accompagnamento sul velivolo, in arrivo da Abidjan dopo uno scalo a Casablanca. Documentazione impeccabile, arricchita anche dallo status del 31enne, avente passaporto con timbri di paesi le cui misure di sicurezza erano rafforzate e dunque con una affidabilità massima.

Qualcosa però non ha funzionato, e un approfondimento sulla banca dati delle impronte digitali prima e sulla corrispondenza delle richieste poi ha rivelato come i documenti non corrispondessero alla ragazza in questione. Di qui l'arresto e l'imputazione di lui, mentre la ragazzina (che poi si è scoperto avere solo 15 anni e non 17 come dichiarato sul passaporto) è stata ora affidata ai servizi sociali del comune.