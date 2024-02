Rapina a bottigliate in Bolognina: il negoziante lo aveva già denunciato

Il negoziante lo conosceva perche lo aveva già derubato e quindi di fronte all'ennesima prepotenza, ha chiamato il 113.

E' accaduto ieri intorno a mezzogiorno in via Ferrarese, dove la Polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 52 anni, già noto anche alle forze dell'ordine. Quando il titolare del negozio, un bengalese 55enne, lo ha visto entrare, lo ha riconosciuto immediatamente perchè negli ultimi giorni dell'anno era già stato derubato e aveva sporto denuncia alla caserma dei Carabinieri.

Come era accaduto a fine dicembre, il 52enne è entrato, ha preso alcuni prodotti dallo scaffale ed è uscito, inseguito dal titolare che nel frattempo aveva chiamato la Polizia. A quel punto il 52enne ha iniziato un lancio di bottiglie contro il negoziante che non lo ha mai perso di vista e ha indicato agli agenti la direzione di fuga.

L'uomo, con precedenti, è stato bloccato e arrestato per rapina.

Ieri notte, la Polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 17anni per furto aggravato ai danni di alcuni turisti inglesi denunciandolo anche per resistenza a pubblico ufficiale. Era già stato denunciato lunedì mattina per un furto in un supermercato.