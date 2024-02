Rapina con coltello in via Boldrini: ma la vittima lo insegue

Lo studente universitario e un'amica stavano andando in stazione, quando è stato rapinato e ferito. E' accaduto nei giorni scorsi in via Boldrini, come riferisce Il Resto Del Carlino,

Vittima dell'aggressione un imolese di 21 anni, che è stato avvicinato da un uomo, descritto come nordafricano, che gli ha strappato la catenina dal collo, il ragazzo ha reagito e durante la lite il rapinatore lo avrebbe ferito al braccio e alla spalla con un coltello per poi fuggire.

Alcuni clienti di un bar avrebbero cercato di fermare il fuggitivo che non ha esitato a estrarre nuovamente il coltello, fortunatamente senza conseguendone.

In via Amendola, il 21enne, nonostante le ferite si è fatto restituire il maltolto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno medicato il ragazzo, mentre le pattuglie della Polizia e la Squadra mobile indaga per individuare l'aggressore.

Una zona quella intorno alla stazione ferroviaria spesso teatro di risse e aggressioni.