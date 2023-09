Rapina con una lametta in bocca: due minorenni denunciati

Due minorenni, di 15 e 16 anni, sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso.

La denuncia per i due giovanissimi risale allo scorso 30 agosto, quando una donna si è presentata dai Carabinieri di Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna, per denunciare una rapina che il figlio quattordicenne aveva subito pochi minuti prima da parte di due coetanei. Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato e poi minacciato dai due ragazzi, i quali si erano fatti consegnare una banconota da cinque euro. Subito dopo, uno dei due giovani ha mostrato al quattordicenne di avere una lametta sulla lingua, spaventando la vittima. In seguito alle indagini, i Carabinieri hanno rintracciato i colpevoli.