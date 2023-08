Rapinato e buttato a terra in zona U: l'arresto in flagranza

Lo ha avvicinato con fare amichevole, poi gli ha strappato lo zaino e lo ha buttato a terra. E' accaduto questa notte alle 3.30 circa in una zona universitaria semi vuota.

A chiedere aiuto agli agenti di una volante in transito è stata la vittima, un cittadino bangladese di 42 anni: dopo aver indicato un uomo che si stava allontanando, ha raccontato di essere stato rapinato dello zaino contenente il portafoglio e gli occhiali da sole, e spintonato, in Piazza Verdi.

Il 42enne non aveva perso di vista il ladro, così i poliziotti lo hanno bloccato e controllato, si tratta di un guineano di 31 anni che ha opposto resistenza, ma è stato trovato in possesso della refurtiva.

Portato in questura per le formalità, il rapinatore è risultato positivo, ovvero ha alle spalle diversi precedenti per furto ed era stato sottoposto a obbligo di presentazione alla PG (obbligo di firma). Per questo motivo è finito in carcere, in attesa della convalida dell'arresto.

La vittima, che lamentava dolori alle braccia e al collo, è stata accompagnata al Pronto Soccorso.

