Bologna, rapinato del Rolex da 100mila euro in pieno giorno

Un 60enne è stato rapinato di un Rolex dal valore di 100mila euro in pieno giorno in via Codivila, tra le zone San Mamolo e Castiglione. I fatti risalgono alla mattina di domenica, attorno alle ore 11.

L’uomo, che era a spasso con il cane, è stato avvicinato da due donne, le quali hanno provato ad adescarlo con la tecnica dell’abbraccio. L’uomo non ha ceduto all’escamotage, così un terzo complice, un uomo, ha scaraventato il 60enne a terra. L’uomo, che dalla caduta ha rimediato un trauma alla mano, non ha potuto far altro che guardare i tre schizzare via in auto e chiamare la polizia. Come scrive Il Resto del Carlino, le forze dell’ordine hanno interrogato i presenti e acquisito le immagini dalle telecamere presenti in zona.