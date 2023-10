Reddito di cittadinanza: stanati 40 furbetti, intascati 430 mila euro

Ancora furbetti del reddito di cittadinanza all'amo. I militari del Comando Provinciale di Bologna, nell’ambito delle attività di polizia economico finanziaria a tutela della spesa pubblica nazionale, in sinergia e collaborazione con l’Inps, hanno individuato 40 soggetti che avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo di oltre 430 mila euro.

Le attività condotte dalle Fiamme gialle felsinee hanno anche consentito di bloccare l’ulteriore erogazione di integrazioni al reddito riconducibili alla medesima misura, per circa 91 mila euro.

Le ipotesi di indebita percezione riscontrate dall’attività delle Fiamme Gialle ed ora al vaglio degli Organi competenti, hanno visto coinvolte persone dimoranti sia nel capoluogo emiliano, sia nei comuni della città metropolitana. "Tra le ipotesi riscontrate - spiega la Finanza - si annoverano situazioni di soggetti risultati privi del requisito della residenza nel territorio dello Stato e di altri ancora che hanno omesso di comunicare di avere un componente del proprio nucleo familiare sottoposto a misura cautelare personale. Altri indebiti percettori non hanno indicato la titolarità di altre fonti reddituali, ovvero il possesso di immobili. Numerosi sono stati i casi di percettori del reddito di cittadinanza risultati lavorare in nero".

Gli indebiti percettori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per le violazioni previste, in materia, dall’articolo 7 del decreto legge n. 4 del 2019. E' stata anche segnalata, per gli accertamenti necessari, la condotta dei datori di lavoro che hanno impiegato in nero i soggetti percettori, consentendo così a questi ultimi di continuare a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza.

"L’attività testimonia - chiosano le Fiamme gialle - ancora una volta, l’impegno trasversale della Guardia di Finanza che opera costantemente sul versante del contrasto agli sprechi di denaro pubblico per la tutela del bilancio pubblico e la salvaguardia del

sistema assistenziale statale".