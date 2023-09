Atto vandalico al taxi di RedSox, verso l'archiviazione

Chiesta l'archiviazione per il tassista che era stato sospettato del danneggiamento al taxi di Roberto Mantovani, in arte RedSox.

I fatti sono risalenti all'8 maggio scorso, quando Mantovani aveva denunciato un atto vandalico nei confronti del suo taxi, cui erano state tagliate le ruote. Le indagini degli avevano portato ad un collega, individuandolo come presunto responsabile del gesto . L'ipotesi sullo sfondo era che il movente potesse essere il disaccordo tra i due conducenti sulle idee legate alla trasparenza dei guadagni e i pagamenti elettronici. Ora però arriva la richiesta di archiviazione del caso da parte del Pubblico ministero. Come ricostruisce il Corriere di Bologna, secondo la pm Anna Maria Cecilia Sessa dalle indagini "non emergono elementi sufficienti di prova a carico dell’indagato" perché "non vi è la certezza che sia stato lui a tagliare le gomme dell’autovettura". Mantovani e il suo legale starebbero pensando a un ricorso contro la decisione.

Continua a leggere su BolognaToday.it