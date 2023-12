'RedSox' sospeso da Cotabo: "Più dispiaciuto del taglio delle gomme" e il caso finisce alla Camera

E' stato stato sospeso perché avrebbe danneggiato Cotabo. Sarebbe questa la motivazione della sanzione della cooperativa di taxi bolognese ai danni di Roberto Mantovani, anche noto come RedSox, il tassista che da tempo pubblica i suoi incassi giornalieri sui social e che ha ingaggiato una battaglia contro i colleghi No-Pos.

Il 14 dicembre il suo casso è stato oggetto di un intervento alla Camera dei Deputati da parte dell'onorevole Mauro Berruto del PD: "Questa abitudine ha evidentemente toccato nervi scoperti - ha detto il deputato - è stato isolato, minacciato, gli hanno tagliato le gomme del taxi, ha ricevuto a casa un pacco anonimo con dentro escrementi, è stato escluso da un corso per l'utilizzo del defibrillatore perché i suoi colleghi lo hanno definito persona non gradita e hanno raccolto firme per l’espulsione dalla cooperativa". Per contro, molti cittadini si stanno mobilitando per telefonare o scrivere a Cotabo e chiederne il reintegro.

"Il mondo al contrario", Berruto ricorda il titolo del discusso libro del generale Roberto Vannacci "che mondo è questo, dove chi è onesto subisce l'arroganza di chi non lo è - e rischia - la propria incolumità e i proprio diritto al lavoro - perchè mette in evidenza - possibili evasioni altrui. Mi sento inutile - continua Berruto - sto dalla parte che da veri ppatrioti pagano le loro tasse. A Roberto RedSox voglio dire che non è solo, che lo difenderemo in ogni sede, sono fiero di lui perchè rappresenta un esempio per questo paese".

"Più dispiaciuto di quando mi hanno tagliato le gomme"

Mantovani ha appreso la sospensione dalla stampa: "Mi sveglia una giornalista che mi chiede un commento sulla sospensione. Tutto ciò lo vengo a sapere dai giornali perché la cooperativa non mi ha ancora contattato. Sinceramente sono più meravigliato e dispiaciuto per questa vicenda - ha commentato Mantovani - di quando ho subito l’attacco intimidatorio in stile mafioso del taglio delle gomme - e dopo l’intervento di Berruto - sono ancora più motivato a fare bene e a sperare in bene".