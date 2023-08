Parapiglia dopo il concerto di Elettra Lamborghini: la rissa poi lo spray al peperoncino

Si era appena concluso il concerto di Elettra Lamborghini, quando giovani si sono azzuffati e un diciottenne ha spruzzato contro i poliziotti lo spray urticante.

E' accaduto a San Leone, Agrigento, la sera del 14 agosto: mentre la folla defluiva da piazzale Giglia dove si è tenuto lo spettacolo, è scattata una rissa che ha coinvolto alcune persone in corso di identificazione.

Come riporta Agrigento Notizie, agli agenti di servizio, intervenuti per riportare la calma, il ragazzo ha spruzzato lo spray al peperoncino, poi ha tentato di divincolarsi per scappare. E' stato rincorso e subito fermato: era senza documenti e i poliziotti sono stati insultati da alcuni amici e familiari del 18enne.

E' stato denunciato per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia gli sta contestando, perché aveva con se al concerto lo spray al peperoncino che ha anche utilizzato, il porto abusivo di armi.

Non è chiaro il motivo della rissa, il diciottenne ha riferito d'aver chiesto un passaggio che gli è stato negato.