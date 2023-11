Ristori tram: 75mila euro per diciassette attività in zona Saffi

Iniziano i cantieri per la Linea rossa del tram ed iniziano ad arrivare i primi ristori. A confermarlo è Marco Piazza, consigliere del Partito Democratico durante la sessione del Consiglio comunale di oggi. "Il tram è una grande opportunità per Bologna ma siamo sempre stati consapevoli che i cantieri sarebbero stati un problema e per questo – scrive la Dire riportando le parole di Piazza – fin dallo scorso mandato avevamo chiesto di studiare forme di sostegno alle attività commerciali impattate dai lavori, lo avevamo messo nero su bianco in un atto collegato alla delibera di localizzazione del tram il 26 aprile 2021".

Nel documento, redatto dallo stesso Piazza e da Michele Campaniello (capogruppo del PD), "chiedevamo ci fossero compensazioni e sostegni per le attività e in questi giorni questa richiesta si è concretizzata per le attività interessate dai cantieri della linea rossa in zona Saffi: ben 75.000 euro per le diciassette attività che hanno scelto di presentare domanda”. Ogni attività avrà diritto fino a 5mila euro di indennizzo: metà di questa cifra “"è utilizzabile per coprire spese generali come affitto e bollette, quindi un vero e proprio contributo a fondo perduto, l'altra metà - continua Piazza - è utilizzabile invece per investimenti", dalle ristrutturazioni a interventi per vendita online, risparmio energetico o arredi. Si tratta quindi di fondi "con un utilizzo flessibile, ulteriori rispetto alle agevolazioni già previste dal regolamento Tari. Ed è bello che simbolicamente l'avvio di questi contributi cominci proprio dalla zona che ha sofferto di più per le recenti alluvioni. Di sussidi governativi per le alluvioni non mi risulta ne siano arrivati e temo non arriveranno mai, quelli del Comune sono realtà".