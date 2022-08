Ruba il mezzo Hera: inseguimento in centro e arresto all'alba

I carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un cittadino marocchino 31enne che dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

E' accaduto all'alba del 14 agosto, quando un dipendente Hera 54enne, residente nel ferrarese, è arrivato in via Mascarella ed è sceso dal Piaggio Porter, utilizzato per la raccolta dei rifiuti: lì un uomo è salito a bordo del veicolo e prese le chiavi lasciate sotto l’aletta parasole, ha messo in moto il mezzo ed è partito attraversando il centro storico praticamente deserto.

I carabinieri, attivati dalla Centrale Operativa, dopo la richiesta di intervento, si sono messi alla ricerca del mezzo e lo hanno intercettato in via Amendola. Pur avendo intimato l’alt, il conducente non si è fermato, ma è stato definitivamente bloccato in viale Masini dopo un inseguimento, con l’ausilio di un’ulteriore pattuglia.

Il ladro, vistosi scoperto, ha aggredito i militari con calci e spintoni nel tentativo di fuggire a piedi, ma è stato ammanettato. Il veicolo non ha riportato danni ed è stato restituito all’azienda.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 31enne, senza occupazione e senza fissa dimora, è stato trattenuto in camera di sicurezza. Dopo il processo per direttissima che si è tenuto la mattina di Ferragosto, è stata disposta la misura del divieto di dimora.

Un furto simile era accaduto i primi di agosto in via Emilia Ponente, dove un mezzo Hera era stato rubato mentre l'operatore stava lavorando. Del mezzo in questione però al momento non vi è alcuna traccia.

(Il Porter Hera_foto Uniflotte)