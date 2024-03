Ryanair presenta tre nuove rotte da e per Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono tre le nuove mete da e per Bologna presentate da Ryanair per l’estate del 2024: si tratta di Reggio Calabria, Olbia e Tirana, in Albania. Salgono così ad un totale di 65 le rotte percorse da Ryanair, sempre più protagonista all’aeroporto Marconi. L’investimento totale della compagnia irlandese sale quindi a 1,1 miliardi di euro: undici gli aerei che saranno di base al Marconi e frequenze di volo aumentate per più di dieci rotte. Il piano, presentato questa mattina in conferenza stampa, vede impiegate oltre 3mila e cinquecento persone, tra cui 330 tra piloti, personale di cabina e ingegneri. “Connettiamo Bologna con il mondo, grazie a due nuove rotte domestiche e una internazionale, quella di Tirana – ha detto Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo orientale –. Un’operazione in crescita a Bologna, che è storicamente strategica. Non a caso festeggiamo 45 milioni di passeggeri trasportati”.

Ma non finisce qui. Come scrive Il Resto del Carlino, Ryanair ha pensato anche ad una promozione valida per tre giorni, con voli a partire da 21,99 euro, operativa già da oggi. Questa è una stagione interessante dove saremo impegnati a garantire una connettività importante per Bologna e un incoming turistico per la città, il territorio e la regione”, ha detto Nazareno Ventola, amministratore delegato del Marconi.