Tenta di arraffare il fondo cassa, i passanti chiamano la Locale: minore denunciato

Ha tentato di rubare i soldi dalla cassa approfittando di un momento di distrazione della negoziante. E' accaduto nel centro di San Lazzaro, dove ieri mattina un minore è stato rintracciato e fermato dalla Polizia Locale e denunciato per tentato furto.

Il ragazzo è entrato all'interno di un negozio di ottica e ha provato ad arraffare il denaro del fondo cassa, ma la titolare ha iniziato a urlare mettendolo in fuga. Ad allertare la Polizia Locale sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena e udito le grida di aiuto della donna.

Il minore è stato rintracciato poco lontano grazie alle descrizioni ed è stato portato in comando: “L'immediata chiamata da parte di alcuni cittadini e la continua presenza di pattuglie sul territorio si sono rivelate fondamentali per fermare il responsabile - sottolinea il comandante della Polizia Locale Roberto Manara - La collaborazione con la comunità è fondamentale, e quanto accaduto ieri ne è l'esempio".

La settimana scorsa, i Carabinieri avevano denunciato tre minori per furto aggravato in concorso dopo il furto di articoli sportivi in due negozi all'outlet di Castel Guelfo.