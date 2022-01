La barista non le serve da bere, lei ruba l'incasso: arrestata

Una 45enne italiana è stata arrestata per rapina impropria dai carabinieri di Pieve di Cento, ieri, 4 gennaio.

Era già ubriaca quando è entrata in un bar di San Pietro in Casale e ha chiesto altro alcol sebbene non avesse con sé il denaro per pagare. Quindi, quando barista si è riufiuttata e si è allontanata, ha aperto il registratore di cassa e aha arraffato 115 euro.

Alla scena ha assistito una cliente che ha cercato di fermarla, ma è caduta a terra nella colluttazione: Nel frattempo era già partita la telefonata al 112 e i carabinieri hanno bloccato la donna nelle vicinanze del locale. E' stata ammanettata e processata per direttissima. L'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la pena dell'obbligo di firma.