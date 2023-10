Dalle corse garantite, ai motivi della protesta: perchè e come oggi scioperano o bus

Possibili disagi in vista per gli utenti dei mezzi pubblici. Per la giornata di oggi - lunedì 9 ottobre- Usb Lavoro Privato ha infatti proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. Tra le città aderenti c'è anche Bologna.

La mobilitazione Inizialmente era stata prevista per venerdì 29 settembre, ma poi si era deciso di rinviarla di una decina di giorni dopo la precettazione decisa da Salvini che aveva ridotto le ore di astensione dal lavoro da 24 a 4. L'agitazione, cui ha poi aderito anche Al Cobas, oltre al capoluogo emiliano coinvolgerà diverse città italiane.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero nazionale di settore vuole mettere in discussione le politiche del governo. Uno sciopero che - rivendicano le sigle sindacali aderenti - "salari e condizioni di lavoro dignitosi; il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l'ora; uno sciopero che vuole evidenziare la necessità di combattere l’attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali che in un modo sempre più aggressivo vuole vanificare la conflittualità della categoria impedendo l'esercizio del diritto di sciopero".

Sciopero bus Tper oggi: orari e modalità a Bologna

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini del servizio di Bologna lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero - fa sapere Tper - i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il servizio di bus sostitutivi del “Marconi Express”, che potrebbero non essere garantiti, per effetto dell’astensione dei lavoratori, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Sciopero bus Tper 9 ottorbe: orari e modalità a Imola

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.