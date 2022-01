Sciopero nidi e materne, l'assessore Ara: "Assumiamo ogni anno" | VIDEO

"Due sindacati, Cisl e Sgb, che hanno scelto una linea molto dura che sinceramente non comprendo nei modi perchè c'è un grande sforzo sia del settore Istruzione che dei nostri operatori e dei genitori per affrontare insieme la situazione".

Lo ha detto ùl'assessore comunale alla Scuola, Daniele Ara, commentando lo sciopero del prossimo 15 febbraio del personale dei servizi 0-6 gestiti da Palazzo D'Accursio : "C'è un grande sforzo per affrontare questa situazione, investiamo tantissimo personale, un quarto dei dipendenti del Comune, sui servizi 0-6 e ogni anno avvengono delle assunzioni", sottolinea l'assessore. "E' chiaro che quando si ha un'emergenza di questo tipo", perchè con la pandemia "non siamo assolutamente in una situazione ordinaria - sottolinea l'assessore - occorre riorganizzarsi con provvedimenti rapidi ed emergenziali". Detto questo, "continua la discussione con tutti" e, in questo contesto, "altri sindacati che non fanno sciopero, in particolare la Cgil - riferisce Ara - seppur non soddisfatti in tutto", riconoscono che "portare da part time a tempo pieno decine e decine di lavoratori è un bene, sia per i servizi che per i lavoratori". Così come "le assunzioni delle figure jolly, ne avremo 24 da distribuire nei quartieri per le sostituzioni, sono riconosciute come un fatto importante", aggiunge l'assessore. "Per cui continuiamo su questa strada, ci confronteremo con il Consiglio comunale e di nuovo con i sindacati - afferma Ara - e continueremo a parlare con le famiglie.

Ed è anche per riconoscere il loro sacrificio nell'affrontare insieme questa emergenza che abbiamo eliminato la retta di gennaio" per i nidi.

Nel frattempo, per quanto riguarda l'andamento dei contagi, "finalmente si vede qualche segnale di inversione di tendenza in tutta la società e anche nelle scuole- continua Ara- per cui abbiamo un leggero calo degli adulti in quarantena o assenti dal servizio: un leggerissimo calo, nel senso che abbiamo ancora livelli molto alti, siamo arrivati ad oltre il 30% di assenze e questo ha reso necessaria un po' di riorganizzazione dei servizi 0-6". Anche dal punto di vista dei bambini "abbiamo tantissime sezioni in quarantena, parliamo di almeno un 35%, però- segnala l'assessore- con una graduale riduzione, seppur molto lenta". Sulla scuola elementare "non ho gli ultimissimi dati, però è chiaro che siamo in attesa di un cambiamento delle regole- affermma l'assessore- che consenta a scuole e famiglie di avere un percorso delle quarantene più veloce, che distingua i bambini vaccinati e guariti permettendo loro un rientro più veloce".

Quindi "stiamo chiedendo una semplificazione delle regole, come stanno chiedendo tutte le Regioni- aggiunge l'assessore- perchè siamo di fronte ad un virus molto contagioso ma per fortuna incide meno la malattia grave, come ci diciamo tutti i giorni.

Questo grazie anche alle vaccinazioni e a uno stato di prevenzione che è ovviamente è molto migliore di un anno fa. Va da sè che se giustamente vogliamo tenere tutto aperto, abbiamo bisogno anche di regole che velocizzino le fasi di quarantena e prevenzione". (dire)