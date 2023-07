In fuga sullo scooter rubato a luci spente

La notte tra il 27 e il 28 luglio un 31enne italiano, noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione, dopo che un equipaggio delle volanti lo ha pizzicato in sella a uno scooter - poi risultato rubato - mentre viaggiava a luci spente su via Cristoforo Colombo.

Alla vista degli agenti, il centauro è fuggito, ma è stato bloccato. Durante i controlli, inoltre, i poliziotti hanno notato che il mezzo era privo di chiavi e con i fili manomessi, così si sono messi in contatto con il proprietario dello scooter, che ha confermato il furto avvenuto il giorno prima.

L'uomo alla guida del ciclomotore, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato negli uffici per ulteriori accertamenti, per poi essere deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.