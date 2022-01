Scritte no vax anche a Malalbergo, il sindaco: "Vorrei addebitare i costi a queste menti geniali"

"Nazisti, salviamo i bambini". E' il tenore delle scritte "no vax" a Malabergo; altre sono state trovate a Castel Maggiore, stesso stile, vergate con lo spray rosso.

"I nostri dipendenti hanno già rimosso la sporcizia" - ha scritto sui social la sindaca Monia Giovannini - per troppo tempo ho portato pazienza. Ognuno è libero di esprimersi. Non di imbrattare beni pubblici. Con nessun tipo di messaggio. Tanto meno con delle c.... te di questo tipo. Vorrei solo addebitare i costi del personale a queste menti geniali. E comunque la denuncia ai carabinieri la facciamo".

Nei giorni scorsi, nel mirino degli ignoti writer erano finiti alcuni ospedali, il presidente della regione, Stefano Bonaccini, e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

(Foto FB Monia Giovannini)