Scritte no Vax agli ospedali di Imola e Bologna: "Battersi contro i vaccini significa voler tornare indietro"

"I vaccini uccidono. Governo nazista". È la scritta apparsa stamattina al Policlinico Sant'Orsola a Bologna e all'hub vaccinale di Imola, molto probabilmente realizzata nella notte. Gli slogan no vax, entrambi tracciati con vernice rossa, sono già stati cancellati.

"Un'altra inaccettabile e vergognosa aggressione NoVax – denuncia il sindaco di Imola, Marco Panieri – stavolta contro le nostre strutture di vaccinazione. Questi gesti a Imola non saranno tollerati e le Forze dell'Ordine, che ringrazio, sono già al lavoro per individuare i responsabili e garantire anche una riparazione alla collettività per i danni commessi. Un grazie anche agli operatori che sono già intervenuti per ripulire tutto".

"La modalità è indecente, e battersi contro i vaccini significa voler tornare indietro, ai mesi di lockdown, di restrizioni, di ricoveri e di morti continui dai quali, grazie al vaccino, siamo usciti. Alla loro irresponsabilità pericolosa – continua il sindaco – rispondiamo con il buonsenso e la fiducia che tanti Imolesi, oltre il 90%, hanno avuto nel presentarsi agli Open Day e fare la fila o nel prenotarsi la propria dose, esercitando un dovere civico di grande importanza che oggi ci concede più libertà, sicurezza e salute". (Foto hub vaccinale di Imola)