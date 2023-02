Le lavoratrici e i lavoratori dei servizi educativi e scolastici del comune in piazza il 13 febbraio

Presidio il 13 febbraio sotto il palazzo comunale in concomitanza con la seduta del consiglio comunale. Lo ha deciso Sgb dopo una massiccia assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi educativi e scolastici del comune di Bologna.

Di seguito la piattaforma approvata all’unanimità dall’assemblea:

"Le lavoratrici e i lavoratori dei nidi e delle scuole dell’infanzia, riuniti in assemblea, accolgono le proposte avanzate da SGB durante gli incontri: aumento degli organici nei nidi e nelle scuole dell’infanzia legato alla riduzione rapporto numerico adulto/bambino. Revisione degli organici dei collaboratori in funzione delle nuove mansioni. Piano assunzioni adeguato alla prospettiva di nuovi posti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, annunciati dall’amministrazione per i prossimi anni e all’avvio di nuovi modelli di organizzazione delle attività educative e scolastiche come il lavoro aperto e il sistema integrato 0/6. Assunzioni delle precarie e proroga delle graduatorie in essere".

"La reintroduzione del certificato del pediatra per la riammissione dei bambini dopo la malattia, per garantire la salute degli altri bambini e del personale. L’introduzione della volontarietà di adesione delle educatrici al progetto Luglio23 presentato dall’amministrazione il 10 gennaio scorso.

"Inoltre l’assemblea considera inaccettabile il ccnl firmato il 16 novembre scorso sia per l’inadeguatezza delle risorse economiche, che non coprono l’inflazione che ha formalmente raggiunto il 13%, e sia dal punto di vista normativo. Ad esempio, non è previsto l’automatismo al nuovo inquadramento professionale da istruttori a funzionari per educatrici ed insegnanti come invece annunciato dai sottoscrittor"i.

"Considera l’ambientamento partecipato una modalità ancora in fase di sperimentazione e che non può essere considerato una modalità standard e soprattutto non può essere imposta. Esige il rispetto del referendum del 2021 con il quale si chiedeva pari diritti sindacali a tutte le sigle presenti in comune. Per rafforzare queste richieste e valutazioni, le lavoratrici ed i lavoratori presenti in assemblea sostengono il presidio proposto da SGB per lunedì 13 febbraio alle ore 16:00 nel cortile di Palazzo D’Accursio in occasione della seduta del Consiglio Comunale".