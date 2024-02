Scuole Besta, il comitato si rivolge al tribunale: “Il Comune ci rovina la salute”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il comitato per la difesa del parco Don Bosco e che si batte contro la costruzione delle nuove scuole Besta ha presentato un ricorso urgente in tribunale contro il Comune. La causa, secondo il collettivo, è relativa alla salute: il cantiere per le nuove scuole, infatti, comporterebbe il taglio di una trentina di alberi presenti all’interno del parco. Nel testo del ricorso, come riporta l’agenzia Dire, sono presentati anche dati forniti dallo stesso Comune, "come il fatto che nei quartieri nord della città si vive in media tre anni in meno", proprio per le peggiori condizioni ambientali”. Il ricorso - l'udienza ci sarà domani, 15 febbraio - chiede di stoppare i cantieri, tra l’altro già fermi, in questi giorni, per l’occupazione del parco proprio da parte del comitato Besta.

Intanto è saltato l’incontro previsto tra il comitato e gli assessori Ara e Borsari: “Gli assessori Ara e Borsari - riferisce Gianni De Giuli - ci avevano convocato per cominciare a confrontarci dopo mesi durante i quali l'amministrazione non ci aveva considerato. L'incontro che è stato cancellato e questo dimostra che il Comune non vuole nemmeno ascoltare quello che i cittadini hanno da dire. Nemmeno si degnano di parlarci”.