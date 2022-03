Sfratti e situazioni critiche: patto tra Comune e Prefettura per percorsi alternativi

Siglato In Prefettura "l'Accordo integrativo delle misure di sostegno alla fragilità abitativa nella fase esecutiva dei procedimenti di sfratto a seguito della pandemia da Covid".

Ne dà notizia il Comune, ricordando che martedì scorso la Giunta aveva approvato l'adesione di Palazzo D'Accursio "all'accordo che vede la partecipazione della Prefettura, del Tribunale, dell'Ordine degli avvocati e delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini".

Con questo atto, spiega l'amministrazione, "si costituisce un tavolo di confronto in Prefettura, con l'aiuto del Comune e della Questura, per individuare percorsi alternativi all'esecuzione coattiva dello sfratto per le categorie sociali fragili", come morosi incolpevoli, famiglie con minori, soggetti in carico ai Servizi sociali e altre categorie.

Individuando percorsi alternativi, sottolinea il Comune, "si consente anche la tempestiva liberazione spontanea dell'immobile entro i termini di legge", e nell'ambito di questo tavolo, dunque, "le parti interessate possono promuovere un accordo volontario per la liberazione spontanea degli immobili, definendone tempi e modalità, oppure per la ricerca di soluzioni negoziate".

L'accordo "può avvalersi anche del sostegno dei ristori ai locatori consentite dai provvedimenti in vigore". Commentando la firma dell'accordo, la vicesindaca con delega alle Politiche abitative, Emily Clancy, afferma che "si tratta di un ulteriore strumento di mediazione per affrontare le situazioni più critiche. Lavoriamo congiuntamente - conclude - per mitigare gli effetti della pandemia, che ha impoverito molti creando situazioni di morosità incolpevole e di difficoltà nel reperire alloggi, e per intervenire dove possibile con strumenti di conciliazione tra proprietari e inquilini". (Dire)