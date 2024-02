Labas e Tpo in protesta a Palazzo d'Accursio dopo i fogli di via a sei militanti | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Lo sgombero dell’istituto Santa Giuliana porta ancora con sé gli strascichi di una giornata di sangue. Lo scorso 17 ottobre, la polizia aveva fatto irruzione nello stabile occupato dal collettivo Luna e tra i due schieramenti c’erano stati degli scontri. L’immagine di quella giornata è la faccia insanguinata di una attivista, Martina Solidoro, manganellata da un agente e finita in pronto soccorso con sei punti di sutura per una ferita sulla fronte.

Gli strascichi di quella giornata, dicevamo, arrivano fino ad oggi. Nella giornata di ieri, martedì 27 febbraio, alcuni attivisti di Luna – collettivo costola di Labas e Tpo che si occupa di diritto all’abitare – sono stati raggiunti da sei divieti di dimora da subito esecutivi. I sei attivisti hanno quindi lasciato la città, rifugiandosi a Reggio Emilia, ma i loro compagni, un centinaio, hanno indetto una conferenza stampa nel chiostro di Palazzo D’Accursio per denunciare “misure fasciste, medievali e sproporzionate rispetto ai fatti avvenuti".

Oltre a Martina Solidoro, tra le relatrici del presidio c'è anche Ilaria Cauzzi, l'attivista che dopo gli sgomberi di via Corticella e viale Filopanti dello scorso dicembre aveva ricevuto un calcio nelle parti intime da parte di un poliziotto e per questo motivo, insieme alla sua legale Marina Prosperi, aveva deciso di denunciare l'agente per violenza sessuale. Cauzzi ha raccontato che la sua denuncia è stata archiviata, ma insieme alla sua rappresentante legale ha intenzione di sporgere denuncia, così come fatto dalla stessa Solidoro dopo le manganellate ricevute ad ottobre.