Attivista denuncia poliziotto dopo gli scontri di piazza | VIDEO

Si vedono ancora i segni dopo gli scontri con la polizia sui corpi degli attivisti e delle attiviste che lo scorso 6 dicembre hanno manifestato in via Irnerio contro gli sgomberi di viale Filopanti e quello in zona Corticella. I lividi e le ferite sono ancora lì, ma soprattutto c’è una foto. Nell’immagine c’è un poliziotto, in tenuta antisommossa, che scarica con violenza un calcio nelle parti intime di un’attivista. Lei si chiama Ilaria, ha 26 anni ed è una studentessa iscritta all’Università di Bologna. Ilaria, dopo il colpo subito, ha deciso di denunciare quanto accaduto. Di concerto con le sue due avvocate, ha scelto di denunciare l’agente per violenza sessuale, come ha spiegato la sua legale Marina Prosperi durante la conferenza stampa convocata in mattinata in via Centotrecento all’angolo con via Irnerio, punto in cui si sono verificate le cariche dello scorso 6 dicembre.

La foto 'incriminata' – una di molte – ha già fatto il giro d’Italia. Nella riunione del Consiglio comunale, il consigliere Detjon Begaj ha portato l'immagine all’attenzione della giunta e dell’intera aula, e già si parla di un’interrogazione parlamentare che sarà presentata nei prossimi giorni da un deputato della minoranza.