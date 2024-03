QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

E' a un passo dal realizzare il suo sogno il signor Arnaldo, l'83enne che dalla scorsa estate viveva all'aeroporto di Bologna, non avendo altro posto dove andare. Aveva trovato quasi il calore di una famiglia al Marconi, preso sotto l'ala da alcuni lavoratori dello scalo, che si sono prodigati per aiutarlo. Ed è grazie a loro che ora ha finalmente una casa. Quello cui ambiva, come aveva confessato alle telecamere di BolognaToday: "Vorrei una casina - raccontava - piccola, dove stare tranquillo. Poter cucinare. E con un affitto adeguato alla mia pensione, io ho quella sociale. Con il costo delle case a Bologna o paghi l'affitto o mangi...."

Dalla panchina dell'aeroporto a una casa temporanea

Desiderio esaudito, sì, ma ancora a metà. Il pensionato infatti potrà alloggiare solo temporaneamente nell'appartamento che gli hanno concesso. Ed è già una gran cosa. E' stato il passaparola e la generosità di un privato cittadino a permettere all’anziano di avere un nido tutto suo, seppur momentaneo. Qui potrà lava rsi con privacy e riposare in un letto invece che rannicchiato in un sacco a pelo tra il via via dei viaggiatori. Ci potrà rimanere finché troverà una sistemazione permanente. Per questa si guarda al Comune di Bologna.

Quale futuro per il signor Arnaldo?

Appresa la situazione a mezzo stampa Palazzo D'Accursio si era velocemente adoperato. Il senzatetto l'altro ieri era stato preso in carico dai servizi sociali e aveva trovato ospitalità in una struttura alberghiera. "Come per ogni persona accolta in emergenza tramite il Pris - aveva spiegato l'amministrazione - si provvede ad una prima accoglienza immediata alla quale segue nei giorni successivi un colloquio con il servizio sociale per valutare insieme all'interessato la possibilità di un progetto che lo possa riguardare". Ecco, ora resta da vedere appunto come evolverà il progetto futuro pensato per il nonnino. Si spera che possa trovare una 'casina' definitiva. Come sogna.