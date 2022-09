Malore sulla cascate del Dardagna: soccorso alpino in azione

Malore durante una escursione per una donna, soccorsa nel primo pomeriggio a Lizzano in Belvedere dal soccorso alpino. Sono le 13:30 quando la signora ha allertato i soccorsi per un forte dolore addominale che ha impedito di proseguire sul sentiero, all'altezza delle cascate del Dardagna.

La stazione del Saer, con anche il sanitario in squadra, è intervenuto poco dopo la chiamata. La donna che si trovava sul sentiero poco sotto la strada è stata posizionata sulla barella e recuperata dall'alto con tecniche alpinistiche e la ha lasciata allambulanza che l'ha trasportata all'ospedale di Alto Reno Terme per i controlli del caso. Sul posto erano presenti per le operazioni di soccorso ed evacuazione anche il Comando dei Carabinieri della stazione di Belvedere.