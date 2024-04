Spaccata al ristorante in centro, scatta un arresto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Con un complice ha rotto la vetrata del ristorante giapponese Kome in via del Borgo di San Pietro, è entrato e ha portato via 800 euro dalla cassa. La Polizia ha arrestato un 27enne senegalese per rapina aggravata. A dare l’allarme è stato un residente della zona, che ha notato i due uomini mentre, in piena notte, spaccavano la vetrata con un blocco di cemento per poi entrare all'interno. Gli agenti delle Volanti sono arrivati in pochi minuti e hanno sorpreso i ladri mentre uscivano dal ristorante che avevano appena preso di mira. I due hanno cercato di scappare verso via Capo di Lucca. Il 27enne si è allontanato su un monopattino elettrico, anche quello appena rubato, ma è stato fermato in Autostazione. Il complice, invece, ha scavalcato la recinzione del parco della Montagnola ed è riuscito a fuggire.