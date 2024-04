Ancora un furto in centro: spaccata al ristorante giapponese

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una o due spaccate a notte. Dopo via San Vitale, via Belle Arti e via Moline, i ladri non si sono allontanati di molto. Questa notte hanno "colpito" il ristorante giapponese Kome in via del Borgo di San Pietro 74.

Da quanto si apprende, sarebbero entrati attraverso un grosso foro sulla vetrata e avrebbero rubato la cassa. Una tecnica che sembra consolidata, del tutto simile al furto in via San Vitale, proprio sotto le due torri, messa a segno la notte tra il 21 e il 22 marzo, e a quello di via delle Moline. Un grosso foro nella vetrata praticata con u blocco di cementi e il ladro che si intrufola.

Lega con gli esercenti

"È una vergogna che era una città come Bologna continuano a moltiplicarsi gli episodi come questi, la mancanza di sicurezza è reale e sostanziale - scrive in una nota il capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Bendetto - Che messaggio si manda a chi vuole investire sul nostro territorio e a chi ha già investito? Che bisogna incrociare le dita e sperare di non essere i prossimi? L’amministrazione oltre a fare vuote promesse, riesce a concretizzare misure per aumentare la sicurezza nel centro o continuerà a parlare senza dare seguito ai proclami? Chiediamo immediatamente un presidio del territorio concreto e reale. Oggi alle 13 saremo al fianco dei commercianti di via delle Moline, via Belle Arti e delle vie limitrofe, per portare la nostra solidarietà, il nostro sostegno e le nostre proposte agli esercenti dell’area”.

Centro preso di mira

La notte tra Pasqua e Pasquetta, un doppio tentativo di furto al civico 13 di via Belle Arti. Prima un ladro ha forzato il cancello automatico del condominio ed è entrato nei garage. Una mezz'ora più tardi un altro ladro, approfittando del varco lasciato aperto, è entrato e ha cercato di sfondare con un mattone la finestra posteriore del Bra Pasticceria dell'Arte, che ha un dehor nel cortile del condominio.

La sera prima, con un blocco di cemento preso da un cantiere, hanno spaccato il vetro della porta di 'A Balùs', il ristorante dell'imprenditore Giovanni Favia in via del Borgo di San Pietro.

Al "Brek" di via Zamboni all’alba del 29 marzo una persona ha cercato di sfondare l’ingresso.

La notte tra il 21 e il 22 marzo, con un manufatto in cemento prelevato dal cantiere della Garisenda i ladri hanno mandato in frantumi la vetrata della profumeria "Equivalenza" proprio sotto le due torri, all'inizio di via San Vitale.