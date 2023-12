Spaccata in via Saffi: bottino da 6mila euro al centro estetico

Hanno 39 e 45 anni i due soggetti arrestati l'altra notte per una spaccata a un centro estetico di via Saffi. I due, entrambi poi identificati come cittadini tunisini, sono stati bloccati dalla polizia poco dopo essersi allontanati dall'esercizio pubblico. Il tutto si è consumato sotto gli occhi di un passante, che poi ha aiutato gli agenti nelle fasi della verbalizzazione di quanto accaduto.

La chiamata al 113 è arrivata intorno alle quattro del mattino: alcuni soggetti travisati stavano producendo rumori sospetti nei dintorni del beauty center. I poliziotti, non appena hanno sentito la descrizione di quanto stava accadendo, hanno capito subito quello che era in corso. Due volanti si sono così palesate in via Saffi e nella perpendicolare via San Pio V.

I due soggetti, visti allontanarsi con pesanti sacchi appresso, hanno lanciato tutto in direzione degli agenti che nel frattempo li stavano tallonando, dandosi a una fuga più spedita. Alla fine però i poliziotti sono riusciti a catturare entrambi, insieme alla refurtiva. All'appello, dentro al centro estetico che ha subito danni ai serramenti, sono poi risultati mancare creme e prodotti di bellezza professionali e contanti per un valore di circa 6mila euro. Arrestati in flagranza i due, risultati con diversi precedenti e senza fissa dimora, sono stati portati ni questura per il processo in direttissima.