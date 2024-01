Spaccio in Appennino, i baby pusher hanno 15 e 16 anni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri di una stazione dell’Appennino in servizi antidroga, nel pomeriggio del 18 gennaio, hanno controllato due minori, di 17 e 16 anni, che hanno consegnato spontaneamente due involucri contenenti hashish, per oltre 5 grammi. Dopo averli accompagnati presso gli Uffici della Stazione Carabinieri, per la stesura degli atti e contattato le famiglie, il 17enne ha dichiarato che la sostanza gli era stata ceduta dal 16enne lo stesso pomeriggio, e non sarebbe stata la prima volta.

Dopo gli accertamenti, i militari hanno provveduto a denunciare alla Procura della Repubblica per i minori il 16enne per detenzione ai fini di spaccio, il quale, a sua volta, ha dichiarato che l’hashish rinvenuto gli era stato venduto da un suo amico, anch’egli minorenne, qualche giorno prima.

Dopo l'indagine i Carabinieri sono riusciti a risalire al minore che aveva ceduto la sostanza stupefacente al 17enne, un 15enne, denunciato alla Procura della Repubblica per i minori per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e\o psicotrope. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e al termine della compilazione degli atti da parte dei militari, i minori sono stati affidati ai genitori.

Nello scorso week end decine di uomini delle forze dell'ordine e il cane anti-.droga hanno controllato i tanti giovani diretti al centro commerciale Gran Reno, dopo il dispositivo deciso in prefettura.

