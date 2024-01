In casa eroina e cocaina: due uomini in manette

Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

Due uomini di 29 e 26 anni, di origine straniera, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti. Per il più grande dei due, irregolare sul territorio, è stato emesso un provvedimento di espulsione.

I fatti risalgono a martedì 23 gennaio, quando la polizia impegnata in alcuni controlli di contrasto allo spaccio in Bolognina ha notato una sospetta compravendita tra un uomo e un giovane. Il ragazzo, compratore, è subito fuggito, mentre il pusher è stato seguito dagli agenti fino a che non è entrato in un’abitazione. A questo punto le forze dell’ordine sono entrate, trovando nell’appartamento una donna e due uomini. Perquisita la casa, sono stati trovati nove involucri sospetti, di cui sette contenenti eroina, uno cocaina e uno bicarbonato di sodio, e oltre 900€ in contanti. Sprovvisti di documenti di identità, i due uomini sono stati portati in questura: il 26enne, cioè il pusher che gli agenti avevano notato in strada, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il suo connazionale, 29enne, è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione poiché irregolare sul territorio. Per lui è stato emesso un provvedimento di espulsione.