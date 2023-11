Spaccio in zona universitaria: 17enne in manette

Un 17enne è stato arrestato dalla Squadra mobile di Bologna e del commissariato Due torri. Il giovane è stato fermato mercoledì scorso, dopo essere stato visto cedere tre dosi di eroina a un consumatore in cambio di 60 euro. Successivi accertamenti hanno evidenziato che il soggetto era giunto in Italia nel settembre scorso e collocato presso un C.P.R. fuori Regione dal quale si era allontanato dopo pochi giorni. A seguito delle attività di rito, gli agenti hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente per un totale di 14 gr. di eroina nonché di una somma pari a 160,00 € in banconote di piccolo taglio.

Il ragazzo veniva tratto in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria accompagnato presso il C.p.a. di via del Pratello in attesa della convalida dell’arresto, che avveniva il giorno successivo con applicazione della misura della custodia cautelare presso l’Istituto Penale per i Minorenni.