Animali maltrattati, a Bologna uno sportello dedicato: "Vanno segnalati, anche in anonimato"

Bologna da oggi ha uno sportello fatto apposta per raccogliere segnalazioni sui casi di animali maltrattati. Inaugurato il 18 gennaio 2024, coprirà tutto il territorio regionale e arriva dopo i tre punti già esistenti, che sono a Trento, Verona e Bari, i quali secondo i dati aggiornati a fine 2023 hanno raccolto in un anno ben 590 segnalazioni totali, che hanno portato al salvataggio di 323 animali. Il Rapporto Zoomafia LAV 2023 restituisce dei numeri tutt'altro che confortanti visto che si contano circa 9.000 procedimenti giudiziari aperti ogni anno in Italia per reati in danno di animali, vittime di violenze, spesso purtroppo impunite, con una denuncia ogni 55 minuti. A cui si aggiungono tutti quei reati sommersi, dei quali non si ha testimonianza: "Solo la punta dell'iceberg - il commento di Annalisa Amadori, responsabile LAV Bologna - perché in molti hanno paura di segnalare e denunciare temendo ripercussioni, magari da vicini di casa. Se guardiamo il territorio di Bologna, sul 2022 vediamo che sono stati aperti 72 procedimenti per 58 indagati. Giusto per dare un'idea che come già detto, non è più di tanto indicativa del fenomeno Oggi con questo nuovo strumento telefonico attivo il lunedì e il giovedì pomeriggio (dalle 17 alle 20), e digitale all'indirizzo segnalazioni.lav.it (dal nazionale si clicca l'area di pertinenza) contiamo su una maggiore collaborazione: pensiamo che segnalare un maltrattamento è il primo passo per riuscire a salvare un individuo in pericolo".

Lo sportello: cos'è e come funziona

Gli Sportelli LAV contro i maltrattamenti sugli animali offrono la possibilità di salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e violenze, in collaborazione con le Istituzioni preposte. Raccolgono, infatti, le segnalazioni riguardanti comportamenti costituenti reato in danno agli animali e le gestiscono in collaborazione con le Forze di Polizia. Lo Sportello di Bologna accoglierà le segnalazioni sia tramite un numero di telefono (342-8678742), dove la responsabile dello sportello risponderà alle chiamate e prenderà in carico le segnalazioni; sia attraverso un sito web da noi appositamente sviluppato. Si tratta di uno strumento innovativo, semplice e veloce di segnalazione, che permetterà a cittadine e cittadini di essere sempre in contatto con LAV per denunciare casi di violenza e maltrattamento nei confronti di tutti gli animali.

"Abbiamo sempre risposto a tante segnalazioni, ma molti vogliono l'anonimato e con lo strumento importante di cui ci dotiamo da oggi speriamo di superare l'ostacolo. Sottolineo che ci occupiamo di qualunque animale. Fra i casi più frequenti certamente cani detenuti a catena, costretti in recinti piccoli e senza acqua. Ma abbiamo scoperto anche casi di smaltimento illecito di carcasse di vitelli, proprio a Bologna: grazie alla sinergia con le forze dell'ordine è venuto alla luce e sono stati presi provvedimenti" ha spiegato ancora Amadori.

L'appello al Governo: "Inasprire le pene per i reati contro gli animali"

I gravi maltrattamenti che hanno causato la morte di animali indifesi in questi ultimi giorni evidenziano ancora di più la necessità e l’urgenza di un intervento deciso nei confronti dei violenti. Il modo più efficace per contrastare questi crimini è quello di chiedere la collaborazione di tutti i cittadini mettendo loro a disposizione uno strumento agile per denunciare qualsiasi tipo di abuso nei confronti degli animali. Per questo LAV ha lanciato anche una petizione online, indirizzata ai parlamentari di Camera e Senato e al Ministro della Giustizia Nordio, per chiedere l’approvazione di una nuova normativa con pene certe e più severe per chi uccide e maltratta gli animali.