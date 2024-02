Squadra mobile appostata in via Guelfa: due pusher arrestati in flagranza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Polizia ha tratto in arresto a Bologna due cittadini marocchini di 23 e 27 anni per spaccio di sostanza stupefacente nel pomeriggio di ieri, 31 gennaio.

Gli appostamenti nella zona di via Guelfa sono stati organizzati a seguito delle segnalazioni da parte dei residenti, così gli Agenti della 4^ Sez. della Squadra Mobile di Bologna – Contrasto al crimine diffuso - in servizio di osservazione hanno notato un uomo che effettuava una cessione di sostanza stupefacente. Fermati e perquisiti, il 233nn3 è stato trovato con 12 palline di cocaina e 145 euro in contanti di piccolo taglio, mentre, l’uomo 27enne è stato trovato in possesso di denaro contante per circa 450 euro.

Gli agenti hanno perquisito anche l'abitazione trovando nell’armadio un “sasso” di cocaina (non tagliata - ndr) e oltre 2.400 euro in contanti di piccolo taglio. Al termine sono state sequestrate 21 palline per un totale di 27g di cocaina.

Da ulteriori controlli, è emerso che i due uomini avevano numerosi precedenti specifici in materia di stupefacenti ed entrambi erano irregolari sul territorio nazionale. I due sono stati tratti in arresto e condotti presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa del rito direttissimo. Al termine del processo, gli arresti sono stati convalidati: il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari e il 27enne all'obbligo di firma alla pg.

Il 29 gennaio,due cittadini albanesi di 22 e 28 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati e portati in carcere dalla Squadra mobile. Avevano in casa quattro chili di cocaina, 1,5 di marijuana e 20mila euro in contanti.

Sabato 27 gennai, sei persone sono state denunciate dalla Polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.