Stalking ad avvocato: due carabinieri condannati in abbreviato

Condannati in primo grado, nel processo che si è svolto con rito abbreviato, i due carabinieri accusati di stalking nei confronti di un avvocato bolognese, abuso d'ufficio e falso. Il gip di Bologna, Sandro Pecorella, ha accolto in parte le richieste del pm Michele Martorelli, che aveva chiesto di condannare entrambi a un anno e sei mesi, e ha comminato ad uno dei due imputati la pena chiesta dalla Procura, condannando invece l'altro a un anno e due mesi in quanto gli sono state concesse le attenuanti generiche.

Sono stati condannati, con sospensione condizionale della pena, solo per i reati di stalking e abuso d'ufficio, mentre è caduta l'accusa di falso. I due militari, hanno già scontato una sospensione di sei mesi dal servizio. Nei giorni scorsi la Procura aveva revocato il parere favorevole sulla messa alla prova espresso in precedenza.

Oltre a queste condotte, riferisce l'agenzia Dire, che per la Procura configuravano il reato di stalking, l'accusa contestava loro anche l'abuso d'ufficio per aver impedito o ritardato l'accertamento dei fatti quando la vittima si era rivolta a uno di loro, il suo ex cliente, per sporgere querela contro ignoti, e il falso (accusa da cui però sono stati assolti) perché avrebbero convinto il legale, al momento della denuncia, ad omettere alcune telefonate moleste. Le motivazioni della sentenza nei confronti dei due militari, che per difendersi hanno sempre sostenuto che le loro erano delle semplici goliardate, dovrebbero essere depositate nel giro di 60 giorni, e a quel punto i difensori decideranno se fare appello.

Il caso divenne noto a novembre del 2019, dopo che la denuncia sporta dal legale.