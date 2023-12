Strage del Salvemini, dopo trentatré anni il dolore è ancora vivo: "È tempo di fare giustizia" | VIDEO

Sono passati trentatré anni da quando un aereo militare si schiantò sull’allora succursale dell’Istituto Tecnico Commerciale Gaetano Salvemini in via del Fanciullo 6, a Casalecchio di Reno. L’impatto provocò la morte di undici studentesse e uno studente della classe 2^ A, oltre a ferirne altre ottantotto. Una strage, quella dell’aereo militare MB326, rimasta ancora senza un colpevole. Il pilota, che si era paracadutato prima dell’impatto, e due suoi superiori, furono condannati in primo grado a due anni e sei mesi di reclusione, ma prima la Corte d’Appello e poi la Cassazione ribaltarono la sentenza, assolvendo gli imputati da ogni accusa perché “il fatto non costituisce reato”.

Il 6 dicembre di ogni anno, l’Istituto Salvemini e il Comune di Casalecchio di Reno commemorano le vittime della strage avvenuta nel 1990. Da via Sandro Pertini 8, sede della scuola, un corteo formato dalle istituzioni civili e militari di tutto il territorio, oltre a centinaia di studenti e studentesse, ha sfilato fino a via del Fanciullo 6, oggi Casa della Solidarietà.