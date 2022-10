Strisce blu, 5mila nuovi posti in Santo Stefano e San Donato-San Vitale

Migliorare la gestione della sosta su strisce blu, tutelando i residenti e orientando l’utenza occasionale e pendolare. Questo, in breve, è ciò che prevede l’estensione del Piano sosta in alcune aree dei quartieri Santo Stefano e San Donato-San Vitale. I posti su striscia blu saliranno, in totale, da 40mila a 45mila, con l’obiettivo finale di spingere gli automobilisti ad un nuovo approccio alla città, spingendoli ad utilizzare le aree di sosta d’interscambio già esistenti e ad utilizzare modalità di trasporto più ecologici come bus, treni e biciclette.

Strisce blu, obiettivo mobilità sostenibile

“Con questo provvedimento – dice l’assessora alla Mobilità sostenibile Valentina Orioli – estendiamo le strisce blu in alcune zone dei quartieri Santo Stefano e San Donato-San Vitale. È una decisione che riguarda circa 17mila famiglie e che era già stata presa dallo scorso mandato. Così ridisegniamo la sosta in molte strade, stabilendo delle regole in favore dei residenti, visto che la sosta per loro sulle strisce blu è gratuita. In alcuni luoghi ci saranno posti a rotazione rapida, quindi a pagamento per tutti, e ci saranno zone di carico e scarico e sosta handicap. In questo ambito, faremo anche alcune modifiche della circolazione e anche individueremo alcune strade residenziali: queste solitamente sono strade molto piccole e senza uscita dove verrà imposto il limite dei 10 km/h e la priorità pedonale”.

L’obiettivo è quello di favorire uno spostamento più sostenibile, come trasporto pubblico o mezzi non inquinanti: “Il nostro obiettivo finale è la convivenza in strada. Per farlo, è necessario che le strade siano ben delineate nelle loro funzioni, definendo bene ogni spazio con la sua finalità di utilizzo. Così rendiamo le strade anche più sicure”.

Via de’ Carracci, Orioli: “Valutiamo telecamere”

L’assessora – così come fatto già dal sindaco Lepore – ha poi parlato di via de’ Carracci, negli ultimi giorni al centro dell’attenzione dopo il posizionamento dei dissuasori per evitare la sosta selvaggia di chi attende amici e parenti in uscita dalla stazione: “L’utente medio di via de’ Caracci è una persona che pensa di sostare lì per pochi secondi, senza dare fastidio a nessuno. Il punto è che pochi secondi moltiplicati per migliaia di persone danno fastidio a tutti. I controlli non possono essere efficaci, visto che richiederebbero un presidio continuo. Per questo abbiamo pensato a questa misura che ovviamente è temporanea. Il kiss&ride è un parcheggio rapido, gratuito e in pieno funzionamento. Quello è il modo corretto per entrare all’interno della stazione e invito tutti i cittadini ad utilizzarlo. I jersey sono temporanei e servono a mandare un messaggio. Stiamo studiando misure alternative, come ad esempio le telecamere o l’allargamento dei marciapiedi. Ci vuole però tempo di osservazione: le modifiche non si possono scegliere a tavolino senza un riscontro reale”.

Piano sosta, le zone interessate

L’estensione del Piano sosta prevede dei lavori a stralci progressivi nelle zone interessate fino al 30 gennaio 2023, data fino alla quale si continuerà a parcheggiare con le attuali modalità. Dal 15 novembre, invece, verranno inviate le lettere per posta ordinaria a tutti i residenti interessati. I residenti hanno diritto alla sosta gratuita – fino a due veicoli per nucleo familiare – in tutte le strisce blu della zona di appartenenza. Infine, dal 1° febbraio, entreranno in vigore le nuove regole.

Queste le vie interessate:

SANTO STEFANO – ZONA D

Tutti i civici: Basoli, Bellacosta, Capellini, Gandino, Gaudenzi, Marella, Martinelli, Redenti, Dello Sterlino, Tavernari, Tesi, Tinozzi.

Pari e dispari: Carrati (pari: 2-16, 18-26 e dispari: 1-21, 23-43), Siepelunga (pari: 2-20 e dispari: 1-13).

SANTO STEFANO – ZONA M

Tutti i civici: Alberti (da Nadi a Sigonio), Angelelli, Aranzio, Baumann, Bonci, Borghi Mamo, Caruso, Casanova, Castiglia (località), Catalani, Cavazza, Di Mattiolo, Forni, Fragole, Gigli, Gobatti, Guglielmini, Lamponi, Leoncavallo, Lercaro (largo), Malvolta, Marchetti, Mirtilli, Molinelli, More, Nadi, Paganini, Parisio, Pellizza da Volpedo, Pertile, Pianoro, Previati, Protti, Romagnoli, Tamagno, Varthema, Zamenhof.

Pari e dispari: Da Carpi (pari: 2-8 e dispari: 1-9), Murri (dispari: 168), Orti (pari: 18-58 e dispari: 13-63), Parisio (pari: 2-48 e dispari: 1-31/3), Siepelunga (pari: 20, 2-32 e dispari: 15-51).

SAN DONATO-SAN VITALE – ZONA B

Tutti i civici: Andreini, Beolco, Bettini, Borelli, Calindri, Capelli, Cuccoli, Duse, Emanuel, Falletti, Galli, Gherardi, Magazzari, Marchionni, Melato, Modena, Mondo, Musco, Musi (piazzetta), Negrelli, Nuova, Ricci, Riccoboni, Ristori, Simoni, Ungarelli.

Pari e dispari: Beroaldo (pari: 4-38 e dispari: 11-65), S. Donato (pari: 118-148 e dispari: 113-141/4), Rimesse (pari: 20-64 e dispari: 33/3-49), Scandellara (pari: 2-6), Torretta (pari: 12/3-36 e dispari: 1/2-49).

SAN DONATO-SAN VITALE – ZONA P

Tutti i civici: Barroccio, Castelmerlo, Cellini, Chiusa, Curti, Della Robbia, Del Verrocchio, Donatello, Ghiberti, Giambologna, Golfarelli Tullio, Gracchi, Guelfa, Levanti, Parco, Pisanò, Santa Rita, Ruote, Salita, Spartaco, Stallo.

Pari e dispari: Massarenti (pari: 256-478 e dispari: 105-223/5).

SAN DONATO-SAN VITALE – ZONA Q

Tutti i civici: Campagna, San Donnino, Francoforte, Goldoni Carlo, Kharkov, Machiavelli Niccolò, Valparaiso, Vico Giambattista, Zagabria (viale).

Pari e dispari: San Donato (pari: 148/2-160/7 e dispari: 143-157/2).