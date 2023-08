Lo invita a casa e lui la stupra: 35enne violentata da un clochard

È un racconto shock quello di una donna di 35 anni che ha denunciato ai Carabinieri il fatto di essere stata stuprata da un clochard dopo averlo invitato nella propria abitazione, in via Zanardi. I fatti risalgono a domenica sera: la 35enne, di origine centroafricana, avrebbe invitato un giovane senza fissa dimora nella suo appartamento. Dopo un po’ di tempo passato a bere e a chiacchierare, secondo la testimonianza della donna il clochard l’avrebbe costretta ad un rapporto sessuale, nonostante i rifiuti palesati dalla donna. Secondo quanto scrive Il Resto del Carlino, la donna avrebbe poi chiamato i Carabinieri: giunti sul posto, la Radiomobile e la Scientifica avrebbero esaminato l’abitazione per reperire eventuali tracce lasciate dall’uomo, al fine di identificarlo.

La 35enne è stata poi accompagnata dai militari dell’Arma all’Ospedale Maggiore, dove è stata sottoposta al protocollo Eva, il progetto che si occupa delle vittime di violenza sessuale. Sulla vicenda ora indagano i Carabinieri, che ancora stanno cercando di individuare l’uomo.