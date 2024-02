Rivenditori di tabacchi senza licenza: sequestrati 23 kg di sigarette

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato presso due bar della città di Imola oltre 23 kg di sigarette, tabacco trinciato e stick di tabacco nonché circa 7 mila cartine e filtri per sigarette. "L’attività condotta - sottolineano le Fiamme Gialle - costituisce un’ulteriore testimonianza della continua azione esercitata dal Corpo finalizzata a garantire il controllo economico del territorio a tutela della collettività, del libero mercato e del rispetto delle regole di sana concorrenza, nell’ottica della più completa integrità economico – finanziaria del Paese".

Il primo locale sotto la lente

Da quanto si apprende, il primo intervento è scaturito da una segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la quale i militari della Compagnia di Imola sono riusciti a rilevare la presenza all’interno del locale di tabacchi, ordinati nell’apposito espositore, venduti in assenza di relativa licenza. Pertanto si è proceduto all’immediato sequestro penale per condotte punite con l’arresto fino a un anno e con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 oltre alla denuncia del titolare del locale alla Procura della Repubblica di Bologna. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvierà il procedimento per la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Sigarette nascoste e droga

Successivamente, nell’ambito dell’autonoma attività di controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle imolesi hanno scoperto la vendita, senza autorizzazione, di sigarette ben occultate al di sotto del bancone di un bar gestito da soggetti di nazionalità cinese. Ulteriori approfondimenti operati dai militari, insospettiti dall’improvvisa agitazione da parte di uno dei soci, hanno permesso di rinvenire 0,25 grammi di Hashish e 3,66 grammi di Marijuana ad uso personale. Il conseguente sequestro amministrativo ha permesso di sottrarre tanto il tabacco quanto la sostanza stupefacente dall’illegittima disponibilità dei gestori e assicurarli all’Autorità competente.