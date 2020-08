Tamponi alle badanti in rientro dall'estero, i sindacati alla Regione: "Ve lo avevamo detto, non ci avete ascoltati"

"Servono focolai perché la Regione si svegli?", Non ci stanno i sindacati, dopo che la Regione ha ufficializzato l'avvio di un programma volontario di tamponi alle figure di assistenza domiciliare di rentro dall'estero (le badanti, ndr).

Così, in un comunicato congiunto dai toni duri Cgil, Cisl e Uil puntano i piedi. "Apprendiamo dalla stampa che la Regione Emilia-Romagna ha deciso ieri di effettuare tamponi gratuiti per le assistenti familiari in rientro dall'estero" si legge nella nota ma "come mai la Regione allora ha sottovalutato il problema e non ha accolto quello i rappresentanti di lavoratori e famiglie, proponevano?".

I sindacati sentono di essere stait di fatto esclusi dal processo decisionale. "Oggi (ieri per chi legge, ndr) avrebbe dovuto esserci un confronto sindacale con l'Assessorato alla Sanità per trovare una soluzione al fine di dare garanzie alle assistenti familiari e alle famiglie degli anziani. Confronto assolutamente inutile dato che per questa Regione e per questo assessorato è meglio procedere e decidere da soli senza confronto limitandosi alla semplice informazione successiva. La Regione del Patto per il Lavoro era e crediamo sia ancora la Regione del confronto preventivo e non delle decisioni unilaterali e della disintermediazione. Ma servono azioni coerenti da parte di tutti gli assessorati soprattutto da parte di quello che dovrebbe agire a tutela della salute della popolazione della nostra regione" si chiedono Cgil, Cisl e Uil, con evidente riferimento al titolare della salute Raffaele Donini.