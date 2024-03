Il Tar si è pronunciato: il guado di Monterenzio può essere abbattuto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il guado di Monterenzio può essere abbattuto. Lo rende noto il Vice Presidente Nazionale Codacons, avv. Bruno Barbieri, dopo che l'ordinanza del Tar Emilia-Romagna: "Pur non condividendo i tempi con cui il Comune ha deciso di adottare la delibera di abbattimento del guado sul torrente Idice - scrive Codacons - avendo ritenuto opportuno che tale provvedimento andasse preso in tempi più rapidi, preso atto della decisione del Comune di Monterenzio ha coerentemente deciso di sostenere in sede giudiziale il Comune contro il ricorso proposto da una decina di cittadini di Monterenzio, volto a ottenere l’annullamento previa sospensiva della delibera del Comune".

Il "guado" era stato aperto come alternativa provvisoria alla sp7 in attesa di ripristino dopo i danni del maltempo. Il TAR metterebbe anche in dubbio "la legittimazione attiva di questi cittadini a proporre ricorso (riservandosi di decidere in via ultimativa su tale aspetto in sede di decisione sul merito del ricorso), ha ritenuto che non siano presenti nel il requisito del periculum in mora (situazione in cui un ritardo nell'adempimento rappresenterebbe un pericolo per una delle parti - ndr) nè del fumus boni iure (requisito necessario per ottenere l'applicazione - ndr) necessari per concedere la richiesta sospensiva", si avalla così "la tesi del Comune di Monterenzio e del Codacons secondo cui se periculum in mora sussiste, questo è proprio relativo al rischio di una possibile esondazione del torrente Idice e alla messa così in pericolo della popolazione e delle strutture pubbliche (Centro Sportivo e Scuola ) prossime al corso del torrente proprio a causa della presenza del guado, come affermato dalla Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e come si stava verificando anche all’inizio del mese di marzo 2024".

In altre parole, stante la pronuncia del TAR Emilia Romagna, non sussiste più alcun ostacolo all’abbattimento immediato del guado. CODACONS aveva anche diffidato il Sindaco perchè procedesse: "Invitiamo - conclude Codacons - tutti coloro che oggi si oppongono all’abbattimento del manufatto piuttosto che a fare le barricate a difesa del guado di rispettare l’ordinanza del TAR e così la delibera del Comune".