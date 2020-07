Temporale improvviso nel gran caldo, alberi caduti e allagamenti

Un violento temporale ha colpito la provincia di Bologna nel pomeriggio. Decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, tra cantine allagate e alberi caduti sulle strade. I comuni più colpiti risultano essere Pianoro e Vergato, ma i danni si registrano anche a Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto, Casalecchio e Castel San PIetro Terme. Sempre a Pianoro oltre al vento intenso è caduta una considerevole quantità di pioggia mista a grandine.

Anche a Bologna città, dove però non è caduta una goccia di pioggia, sono caduti degli alberi in strada a causa delle raffiche di vento intense, come in via San Donato e in via Alberti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quello della comparsa di celle temporalesche violente durante i picchi è un fenomeno noto come temporale di calore, frequente nelle situazioni di caldo intenso nelle aree montuose. Sovente questi fenomeni portano a rovesci temporaleschi e anche grandinigeni.