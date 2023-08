Testata in faccia e la moglie finisce in ospedale: le violenze andavano avanti da anni

I Carabinieri della Stazione hanno arrestato un 49enne italiano già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Intorno alle 9 del mattino di mercoledì 9 agosto, una chiamata al 112 dal figlio di una donna di origine romena, avuto da una precedente relazione, ha riferito che la madre era stata aggredita dal marito con una testata al volto.

Quando i militari sono arrivati nell'appartamento in provincia di Bologna, hanno trovato la donna con il volto tumefatto, così i sanitari del 118 l'hanno medicata e per poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore per ulteriori accertamenti.

Secondo le testimonianze, il cambiamento dell’uomo è iniziato nel 2017 dopo che la moglie aveva scoperto la sua relazione extraconiugale. Sono quindi iniziate le offese e le violenze fisiche, calci e ginocchiate, fino alle minacce di morte.

Cosa è accaduto mercoledì

La donna sarebbe uscita di casa per recarsi a lavoro, ma davanti all'ingresso del condominio ha trovato il marito che aveva dormito fuori e la stava aspettando. Così l'ha colpita con una testata all’altezza del sopracciglio destro. Il 49enne si sarebbe poi giustificato davanti al figlio della donna, dicendo che la madre si era picchiata da sola. Il ragazzo, preoccupato, ha telefonato al 118 e ai carabinieri al quale ha riferito di temere oltre che per la madre anche per la sorella minore.

L’uomo arrestato è stato tradotto in carcere su diposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Non si contano più gli episodi e, fortunatamente, le denunce di violenza di genere e maltrattamenti all'interno delle mura domestiche: qualche giorno fa è statoun divieto di avvicinamento nei confronti di un 49enne italiano, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, mentre un altro uomo, già ai domiciliari per violenze domestiche, ha minacciato di fare del male alla madre e al figlio se i Carabinieri non gli avessero sparato.