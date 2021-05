Traffico, passaggio Giro d'Italia a Imola: le modifiche alla circolazione

I ciclisti attraverseranno la città nel corso della quinta tappa Modena – Cattolica, che si svolge quasi interamente sulla via Emilia

Mercoledì 12 maggio passerà anche da Imola il 104° Giro d’Italia. I ciclisti attraverseranno la città nel corso della quinta tappa Modena – Cattolica, che si svolge quasi interamente sulla via Emilia (strada statale 9).

Le vie interessate a Imola

Le vie Emilia Ponente; Amendola; viale Marconi; via Galvani; viale della Resistenza; viale Pisacane; via Emilia Levante.

Queste strade, compresi gli attraversamenti presenti sui tratti stessi, saranno interessati dalla chiusura temporanea alla circolazione un’ora e mezza prima del passaggio, in base a quanto disposto dalla Prefettura di Bologna.

Poiché l’arrivo dei corridori, provenienti da Dozza, è previsto in ingresso in città verso le 14.51 (nel caso di una media di 47 km/h o alle ore 15, nel caso di una media di 43 km/h), le chiusure sono previste a partire dalle 13,21 fino al passaggio della vettura con il cartello “fine corsa”, previsto indicativamente verso le 15,15 sulla via Emilia Levante, al confine con il comune di Castel Bolognese.

"Non essendoci la tradizionale ‘carovana pubblicitaria’ e trattandosi di una tappa di pianura, è prevedibile che per l’attraversamento della nostra città occorrano all’incirca una decina di minuti. Si tratta di orari che possono variare a seconda dell’andamento della corsa - fa sapere il comune - la Polizia Locale presidierà le strade lungo le quali passerà il Giro d’Italia e gli attraversamenti connessi fin dalle ore 13, fino al termine del passaggio, insieme alle Forze dell’ordine e ai volontari dell’Associazione Cb Imolese e del Cgam (Corpo Guardie Ambientali Metropolitane

dell'Area metropolitana di Bologna), cercando di ridurre il più possibile i disagi alla circolazione".