Treni regionali e Frecce: tutte le novità dell'orario invernale

Oltre al bilancio positivo, con un +22 per cento dichiarato di passeggeri nel 2023, Trenitalia ha presentato anche le novità per l'orario invernale. Con il nuovo orario infatti debutta sui binari dell’Emilia-Romagna il Rock in doppia composizione, un unico convoglio formato da due treni per un’offerta totale di oltre 1.200 posti a sedere.

Il nuovo servizio di Trenitalia Tper sarà inizialmente disponibile da martedì a venerdì fra Bologna e Milano, per poi estendere il proprio raggio ad altre fasce orarie e anche alla Romagna, in particolare in occasione delle partenze estive. L’utilizzo di treni composti da due convogli è stato già sperimentato con successo sulla linea Bologna – Prato, dove l’abbinamento di due treni Pop ha consentito e consente tuttora di fare fronte all’aumento dei passeggeri in determinati giorni e fasce orarie.

Un doppio Pop è già in servizio al mattino anche fra Bologna e Parma. Una volta arrivato nella città ducale i due convogli si separano per effettuare servizi differenti e poi riunirsi la sera in direzione Bologna: un utilizzo flessibile di convogli moderni che consentono di dimensionare l’offerta alla effettiva richiesta.

Tutte le novità di Frecce e regionali (e non solo)

Più corse nei giorni festivi fra Bologna e Prato. Compatibilmente con i lavori di potenziamento in corso da parte del gestore dell’infrastruttura (RFI), Trenitalia Tper introdurrà fino a 4 treni in fascia pomeridiana per rispondere all’aumento di domanda su una linea molto utilizzata anche per turismo.

Per molti, “inverno” significa montagna e neve, per questo il Polo Passeggeri ha rafforzato i collegamenti con le località ad alta quota, non sempre facili da raggiungere. Dal venerdì alla domenica sarà possibile fare viaggi diretti ad alta velocità per Oulx e Bardonecchia anche partendo da Bologna.

Fermata nel capoluogo emiliano anche per due nuovi Frecciarossa giornalieri con destinazione Trento, Rovereto e Bolzano. Tanti anche i Freccialink che in abbinamento con le Frecce permetteranno di raggiungere, nel fine settimana, alcune delle località montane più amate: Aosta, Cortina D’Ampezzo, Courmayeur, Madonna Di Campiglio, Val Gardena, Val Di Fassa e Val Di Fiemme.

Maggiori collegamenti tra le principali città d’Italia – Il Frecciarossa aumenta velocità e frequenza anche in Emilia – Romagna. Quattro i nuovi collegamenti Torino – Roma con fermate a Bologna Centrale e Reggio Emilia AV Mediopadana; fermata nel capoluogo emiliano anche per il nuovo servizio Frecciarossa Napoli – Milano (Napoli p. 9:55 Bologna a. 13.23/p.13.26 – Milano a. 14:35). Confermati i due collegamenti diretti fra il capoluogo emiliano e Roma Fiumicino dedicati a chi deve raggiungere l’aeroporto.