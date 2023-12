Treni regionali, passeggeri in aumento: "Più 22 per cento in dieci mesi"

Si conferma in crescita il dato dei passeggeri sui treni regionali in Emilia-Romagna. Secondo i dati di Trenitalia-Tper nei primi 10 mesi del 2023 sono stati conteggiati 36,5 milioni di persone sui convogli, con un aumento del 22% rispetto all'anno scorso, di cui oltre 10 milioni solo in estate, nonostante le riduzioni del traffico a maggio per i danni causati dalle alluvioni.

La crescita è stata costante nel corso dell'intero anno, spiega la Regione, fino a toccare a novembre punte giornaliere di 167.000 passeggeri. A partire dal 10 dicembre entra in vigore l'orario invernale, che porterà in dote alcune novità. Sulla linea Bologna-Milano, ad esempio, viaggerà il nuovo Rock da 1.200 posti, che la prossima estate servirà anche da collegamento con la Romagna (inizialmente sarà disponibile da martedì a venerdì).

Sarà, per la precisione, un unico convoglio formato da due treni, in una composizione già sperimentata coi treni Pop sulla Bologna-Prato. Un doppio Pop è già in servizio al mattino anche fra Bologna e Parma. Proprio la città ducale vedrà l'introduzione di nuovi treni regionali diretti a La Spezia, che passano da 19 a 28, in sostituzione delle soluzioni precedenti con cambio a Borgo Val di Taro o Pontremoli.

La riorganizzazione degli orari sulla linea ha reso possibile un sistema cadenzato con partenze allo stesso minuto di ogni ora, più corse di rinforzo nelle fasce pendolari da e per Pontremoli e Borgo Val di Taro e nel versante toscano. I collegamenti diretti consentiranno poi, dalla prossima estate, di raggiungere con più facilità il mare in Liguria.

Il nuovo orario invernale in Emilia-Romagna vede anche l'arrivo di più corse nei festivi fra Bologna e Prato, con l'introduzione fino a quattro treni nella fascia pomeridiana (compatibilmente coi lavori di potenziamento in corso sulla rete). Un nuovo orario entrerà poi in vigore fra Reggio Emilia e Ciano, per garantire un servizio migliore in attesa del completamento dei lavori che consentiranno di effettuare l'intero servizio con i nuovi treni elettrici. Infine, confermato anche col nuovo orario il servizio treno + bus per il Museo Ferrari di Maranello, con quattro partenze di shuttle elettrici dedicati, a disposizione di chi arriva a Modena in treno.

"Continua l'impegno della Regione e il costante confronto con Trenitalia-Tper per garantire un'offerta il più possibile ampia e adeguata alle esigenze dei viaggiatori- commenta l'assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini- gli sforzi compiuti per rinnovare il 90% della flotta dei treni, eliminare le criticità sulle linee e migliorare il servizio per i passeggeri, sono un buon esempio. Con risultati che vengono premiati dai viaggiatori che scelgono sempre più il ferro anche per il turismo e il tempo libero, a favore di una mobilità più sostenibile e meno impattante sul territorio".

Con il nuovo orario, conclude Corsini, "si è cercato di dare anche risposte alle richieste delle persone, in particolare sulla Reggio-Ciano, dove il nuovo orario è stato frutto del confronto e la collaborazione con il comitato pendolari, le scuole e l'agenzia per la mobilità di Reggio Emilia, che ringrazio, e sulla linea pontremolese, dove oltre ad aumentare i collegamenti si è reso più capillare il servizio di assistenza clienti".