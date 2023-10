“Sua figlia ha avuto un incidente stradale”: due giovanissimi denunciati

I Carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 18enne e un 17enne italiani.

I fatti risalgono al 25 ottobre, quando una pattuglia ha notato e fermato un ragazzo in via Battistelli: il giovane aveva in mano un sacchetto pieno di oggetti preziosi: orologi, collane, bracciali e fedi nunziali, del valore di circa 20mila euro. Insospettiti dal materiale custodito dal 17enne che non era in grado di giustificarne la provenienza, i Carabinieri hanno portato avanti ulteriori indagini, scoprendo che il ragazzo era partito da Napoli in auto insieme ad un amico di 18 anni. L’Arma ha poi scoperto che i due ragazzi avevano perpetrato la cosiddetta truffa del “Figlio coinvolto in un incidente stradale” ai danni di una coppia di 85 e 87 anni residente nel quartiere Porto-Saragozza. I due ragazzi, fingendosi della Polizia, avevano telefonato alla coppia di anziani dicendo loro che la figlia era stata coinvolta in un incidente stradale e che, per tirarla fuori dai guai, sarebbero serviti 20mila euro. Sprovvisti di così tanto denaro in contanti, i due anziani avevano raccolto i preziosi che custodivano in casa e li avrebbero quindi consegnati a un interlocutore che si era presentato sotto casa loro.

I due ragazzi, come detto, sono stati denunciati per truffa aggravata. Inoltre, il 17enne è stato affidato agli assistenti del Pronto intervento sociale di Bologna che lo hanno collocato in una comunità.