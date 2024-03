Lo 'specchietto rotto' colpisce ancora: in azione famiglia di truffatori

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un'altra tentata truffa con il "trucco dello specchietto rotto". A entrare in azione è stata stavolta una famiglia intera, un ragazzo, un uomo e tre donne tutti di origini campane, ai danni di un 25enne. È successo ieri sera 28 marzo in via Sabotino, intorno alle 20:30, quando la vittima alla guida ha sentito un colpo al lato della sua auto e, subito dopo, è stato affiancato da una Volkswagen. Da lì è sceso un 21enne che, con fare minaccioso, ha cominciato ad accusarlo di essere responsabile del danno: 800 euro dal carrozziere, ma potevano scendere a patti per 350.

Preso alla sprovvista la vittima, che peraltro era impossibilitata a scendere dalla vettura a causa di una disabilità, ha ceduto al truffatore soltanto i 25 euro che aveva con sé e, minacciato dal ragazzo, ha acconsentito a seguire la Volkswagen fino allo sportello Atm per prelevare il resto del denaro. Per la strada, però, il 25enne ha fatto partire la telefonata al numero di emergenza. La pattuglia, intervenuta sul posto, ha intercettato la vettura della famiglia del truffatore prima che riuscissero a mettere a segno il colpo. Il 21enne, già gravato da precedenti contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato per truffa aggravata.